МОСКВА, 29 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с повышением. Лидерами роста стали акции технологических компаний. Фондовые индексы США показывают рост в четверг

Nasdaq Composite вырос на 382,59 пункта, или на 3,1%, до 12871,53, S&P 500 — на 103,54 пункта, или на 2,5%, до 4287,50, а Dow Jones Industrial Average – на 614,46 пункта, или на 1,8%, до 33916,39.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских бумаг США выросла в четверг до 2,862% с 2,817% в среду. Цены на нефть тоже выросли, оказав поддержку котировкам акций энергетических компаний, поскольку представители Германии заявили о готовности их страны отказаться от российской нефти. Цена нефти Brent выросла на 2,2% до 107,59 доллара за баррель.

В четверг были опубликованы данные по ВВП США, показавшие его сокращение в 1-м квартале (впервые с начала пандемии) на 1,4% в годовом исчислении. Хотя этот показатель и вызывает беспокойство, некоторые аналитики считают рецессию маловероятной, ссылаясь на фундаментальные данные. Важным драйвером сокращения ВВП в 1-м квартале стало увеличение дефицита торгового баланса, означающего, что США импортируют гораздо больше, чем экспортируют. Потребительские расходы в 1-м квартале росли, причем чуть быстрее, чем в 4-м квартале прошлого года.

Отчет по ВВП может оказать влияние на решение Федеральной резервной системы в отношении того, нужно ли и насколько повышать процентные ставки на очередном заседании, которое состоится на следующей неделе.

На фондовых рынках за пределами США в четверг также наблюдался рост. В Европе Stoxx Europe 600 прибавил 0,6%.

Китайские рынки восстановили позиции после спада, связанного с опасениями насчет влияния локдауна в крупных городах на вторую по величине экономику в мире. Shanghai Composite набрал 0,6%, а гонконгский Hang Seng повысился на 1,7%.

Nikkei 225 вырос на 1,7%. Банк Японии подтвердил намерение поддерживать ставки на низком уровне, несмотря на усиление инфляции. Центробанк отметил, что каждый рабочий день будет покупать 10-летние гособлигации Японии при доходности в 0,25%, чтобы доходность не превышала этот уровень.

Приверженность мягкой политике контрастирует с позицией ФРС, и на фоне такого подхода иена опустилась к доллару. Японская валюта снизилась к доллару примерно до 130,65, что является минимумом с 2002 года.

Индекс доллара WSJ вырос на 0,8% до 95,94, максимума с марта 2020 года, когда начало распространения коронавируса привело к стрессовой ситуации на мировых рынках.

— Авторы Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com, Quentin Webb, quentin.webb@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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