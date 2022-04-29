МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в плюсе на фоне роста на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном выросли на торгах в четверг

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%, до 2986,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 1834,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,57%, до 20595,35 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,7%, до 7408,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,75%, до 26847,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,85%, до 2690,14 пункта.

По итогам торгов четверга ключевые индексы США подскочили на 1,9-3,1% на фоне продолжающегося сезона отчетности. Акции таких техгигантов как Apple и Amazon подорожали на 4,7% и 4,5% соответственно, а бумаги Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) взлетели в стоимости на 17,7%.

Тем не менее, апрель азиатские индексы готовятся завершить в минусе. В частности, для Shanghai Composite и Shenzhen Composite падение может стать максимальным с января 2016 года – индексы с начала месяца обвалились на 8,2% и 13,4% соответственно. Трейдеров беспокоят перспективы замедления роста экономики Китая на фоне введенных в стране жестких антиковидных мер.

*Запрещенная в России организация