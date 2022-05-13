МОСКВА, 13 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в четверг закрылся с понижением по итогам шестой сессии подряд. Второй день подряд торги проходят неспокойно из-за беспокойства насчет того, что Федеральная резервная система в попытке сдержать инфляцию одновременно ухудшит экономический рост. Фондовые индексы Европы снизились на фоне общего негатива

DJIA упал на 103,81 пункта, или на 0,3%, до 31730,30 пункта, S&P 500 снизился на 5,1 пункта, или на 0,1%, до 3930,08 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 6,73 пункта, или 0,1%, достигнув 11370,96 пункта. Все три индекса могут завершить неделю с понижением не менее чем на 3,5%.

Фондовые рынки попали под давление из-за беспокойства насчет сворачивания мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы для борьбы с высокой инфляцией. В среду макроданные показали, что потребительские цены в апреле росли медленнее, чем в марте, но все равно быстрее, чем предполагали экономисты.

Это подстегнуло новые опасения насчет того, что центральный банк будет агрессивно повышать процентные ставки. Это давит на рынки, которые уже привыкли к мягкой денежно-кредитной политике.

Доходность 10-летних гособлигаций США в четверг снизилась до 2,815%, падая уже четвертый день подряд.

Индекс конечного спроса (PPI) США, еще один показатель инфляции, в апреле вырос на 11% в годовом исчислении. Это ниже показателя предыдущего месяца, но выше прогнозов экономистов. Число заявок на пособие по безработице в США осталось на уровне 203 000, как и на предыдущей неделе.

"Рынки теперь считают более вероятным вариант жесткой посадки и дальнейшего ужесточения мер со стороны ФРС", – сказал Карим Чедид, инвестиционный стратег BlackRock. Снижение доходности облигаций с более длительными сроками погашения говорит о том, что ожидания роста ослабли, сказал он.

Доллар укреплялся пятый день подряд. Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины других основных валют, вырос на 0,9%, до самого высокого уровня с 2002 года.

Криптовалюты продолжили падение: биткоин упал до 25 402,04 доллара, самого низкого уровня с декабря 2020 года, после чего его курс восстановился до 28 300. После достижения пика в ноябре прошлого года он потерял около 60% своей стоимости. Эфир упал на 4,8% и торговался около 1 933,85 доллара.

Акции Beyond Meat упали на 4,2% после того, как компания, предлагающая заменители мяса, сообщила о более значительных, чем ожидалось, убытках в последнем квартале из-за увеличения расходов. Акции Coinbase прибавили 8,9% после того, как в среду эта компания потеряла более четверти своей рыночной стоимости.

Акции WeWork выросли на 10,0% после того, как компания отчиталась о сокращении убытка и повысила годовой прогноз. Акции Walt Disney снизились на 0,9% после того, как компания сообщила о более высоких операционных убытках, а ее финансовый директор заявил, что она может не удержать текущие темпы роста числа подписчиков своего видеосервиса.

Цена нефти марки Brent упала менее чем на 0,1%, до 107,45 доллара за баррель. По мнению аналитиков ANZ, цены также снизились из-за медленного прогресса на переговорах Европейского союза о возможном запрете импорта российской нефти.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,7%. В Азии большинство основных фондовых индексов снизились. Гонконгский Hang Seng упал на 2,2%, а японский Nikkei 225 – на 1,8%.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ