МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Московская биржа сформировала новые базы расчета своих индексов, в базы основных индексов — РТС и Мосбиржи — не вошли обыкновенные акции компании ФСК ЕЭС, сообщается на сайте торговой площадки. Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы

"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 17 июня 2022 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов… Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покидают обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции ПАО "ГК "Самолет", ПАО "Русская Аквакультура" и ПАО "Аптечная сеть 36,6". При этом покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ПАО "Акрон", МКПАО "Лента", а также ПАО "Группа Ренессанс Страхование".

База расчета индекса нефти и газа также изменится — за счет исключения привилегированных акций ПАО "АНК Башнефть" и ПАО "НК Русснефть".

Кроме того, обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" войдут в состав баз расчета индекса акций широкого рынка и индекса финансов, а обыкновенные акции ПАО "МРСК Урала" будут включены в индекс акций широкого рынка и индекс электроэнергетики.