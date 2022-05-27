Мосбиржа исключает с 17 июня обыкновенные акции ФСК ЕЭС из базы расчета своих индексов
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Московская биржа сформировала новые базы расчета своих индексов, в базы основных индексов — РТС и Мосбиржи — не вошли обыкновенные акции компании ФСК ЕЭС, сообщается на сайте торговой площадки.
"Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 17 июня 2022 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов… Базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС покидают обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции ПАО "ГК "Самолет", ПАО "Русская Аквакультура" и ПАО "Аптечная сеть 36,6". При этом покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ПАО "Акрон", МКПАО "Лента", а также ПАО "Группа Ренессанс Страхование".
База расчета индекса нефти и газа также изменится — за счет исключения привилегированных акций ПАО "АНК Башнефть" и ПАО "НК Русснефть".
Кроме того, обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" войдут в состав баз расчета индекса акций широкого рынка и индекса финансов, а обыкновенные акции ПАО "МРСК Урала" будут включены в индекс акций широкого рынка и индекс электроэнергетики.
https://1prime.ru/Index/20220527/836998261.html