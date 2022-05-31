МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний весенний день преимущественно растут после публикации индексов деловой активности (PMI) в Китае, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР растут вслед за США на закрытии торгов

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,75%, до 3172,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 1994,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,54%, до 21237,9 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,53%, до 7247,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,23%, до 27306,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,26%, до 2678,13 пункта.

PMI в непроизводственном секторе Китая вырос до 47,8 пункта с 41,9 пункта месяцем ранее. А композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг увеличился до 48,4 пункта с 42,7 пункта в апреле.

Кроме того, в Японии уровень безработицы, с учетом сезонных колебаний, в апреле снизился до 2,5% с 2,6% в марте.