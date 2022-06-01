МОСКВА, 1 июн — Dow Jones/ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник закрылись с понижением после ралли на прошлой неделе, поскольку инфляция оставалась в центре внимания из-за волатильности на нефтяном рынке. Кроме того, инвесторы отреагировали на заявления представителя Федеральной резервной системы США, который продемонстрировал повышенную склонность к ужесточению денежно-кредитной политики. Европейские индексы упали на данных по инфляции в еврозоне

Нефтегазовый сектор S&P 500 ранее в ходе торгов демонстрировал динамику лучше остального рынка, однако затем утратил позиции после сообщений о том, что некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по ограничению объемов совокупной добычи.

Политика ФРС тоже была одной из самых важных тем после того, как президент США Джо Байден и председатель центрального банка Джером Пауэлл во вторник встретились, чтобы обсудить проблему инфляции, которая, по словам президента, является для него приоритетной.

В понедельник один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что центральному банку США следует быть готовым повышать процентные ставки на половину процентного пункта на каждом заседании, пока не произойдет существенного замедления инфляции.

"Рынок пытается понять, к чему в итоге придет политика ФРС", — сказал Джек Янасевич, портфельный менеджер Natixis Investment Management.

Снижение цен на сырьевые товары в долгосрочной перспективе должно благоприятно отразиться на котировках акций, однако последние новости об ОПЕК и России оказали давление на нефтегазовый сектор, что могло несколько встревожить инвесторов.

"Именно такие вещи держат рынок в напряжении, — отметил Янасевич. – В начале дня нефтегазовый сектор был лидером роста".

К концу сессии нефтегазовый сектор отметился самым значительным снижением среди 11 секторов S&P 500, опустившись на 1,6%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 222,84 пункта, или на 0,67%, до 32990,12 пункта, S&P 500 упал на 26,09 пункта, или на 0,63% пункта, до 4132,15 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 49,74 пункта, или на 0,41%, до 12081,39 пункта.

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С учетом падения во вторник S&P 500 и DJIA завершили май практически без изменений, а Nasdaq Composite по итогам месяца упал на 2,0%.

"Сейчас слишком много опасений, которые не позволяют рынку продемонстрировать V-образное восстановление", — сказала Кэрол Шлейф, инвестиционный директор BMO Family Office. По ее мнению, рынок будет некоторое время торговаться в диапазоне из-за неопределенности вокруг боевых действий на Украине, перспектив мировой экономики, инфляции, а также политики ФРС.

"Цены на энергоносители тоже играют свою роль, поскольку оказывают реальное влияние на готовность людей тратить деньги. Потребители замечают более высокие цены в продуктовых магазинах", — сообщила эксперт.

Согласно опубликованным во вторник данным, уровень потребительского доверия в США в мае несколько снизился на фоне устойчиво высоких темпов инфляции и повышения процентных ставок. Тем временем другой отчет указал на неожиданное ускорение роста цен на жилье в США за март.

Позднее на текущей неделе выйдет официальный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который позволит инвесторам сделать выводы о состоянии американского рынка труда.

ПРАЙМ