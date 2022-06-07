МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются на опасениях того, что по итогам ближайшего заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) регулятор повысит учетную ставку, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи не показывают единой динамики

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,07%, до 7602 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 6517,77 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 14553,73 пункта.

На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы взвешивают вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Решение по монетарной политике регулятора будет опубликовано в четверг. Аналитики полагают, что регулятор повысит базовую процентную ставку вслед за ФРС США.

Ожидания ужесточения монетарной политики центробанков связано с высокой инфляцией и опасениями за перспективы экономики. "Мы все еще далеки от рыночных настроений, которые могли бы повлиять на продолжение ралли", — прокомментировал газете Handelsblatt аналитик Стефан Хайбель (Stephan Heibel).