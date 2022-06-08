МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно в плюсе на статистике по Японии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снизились по итогам торгов четверга

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,7% — до 3219,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 2047,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,75% — до 21909 пунктов. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,93% — до 28204 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,37%, до 7121,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,05%, до 2627,01 пункта.

Оптимизму инвесторов в Азии, особенно в Японии, способствовали макроэкономические данные по стране. ВВП Японии в первом квартале 2022 года, по окончательной оценке, снизился на 0,5% в пересчете на год. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки, которая показывала снижение на 1%.

Кроме того, аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес, которого цитирует Франс Пресс, связывает возвращение аппетита к риску с более позитивным настроем Китая, где перспективы экономики будут улучшаться по мере ослабления антиковидных ограничений.

Вместе с тем инвесторы сохраняют осторожность перед серией заседаний мировых центробанков. Регуляторы, вероятно, будут повышать ставки на фоне высокой инфляции.