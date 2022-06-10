МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы в основном снижением вслед за падением американских фондовых бирж накануне, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии в основном снижаются вслед за США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,42% — до 3284,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,94%, до 2085,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 0,29%, до 21806,18 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,13% — до 2595,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,25%, до 6932 пунктов, а японский Nikkei 225 опустился 1,49% — до 27824,29 пункта.

Инвесторы обратили внимание на динамику американских фондовых индексов. По итогам четверга они упали более чем на 2%. Рынки ожидают публикации статданных по инфляции в стране, так как от них зависит дальнейшее направление монетарной политики Федрезерва США. Если инфляция будет высокой, политика может быть более агрессивной, что неблагоприятно для акций. На этом фоне рынки воздерживаются от риска. По прогнозам аналитиков, рост потребительских цен в мае составит 8,3%, как и в прошлом месяце.

"Майские данные, вероятно, побудят (представителей ФРС США) намекнуть на повышение на 50 базисных пунктов к сентябрьскому заседанию. Тон останется ястребиным и резкие высказывания про инфляцию продолжатся", — отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.