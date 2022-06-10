МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы слабо меняются, преимущественно оставаясь в небольшом минусе, в ожидании данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР снизились вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 13.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,28% — до 32168 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,03%, до 12279,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,2%, до 4008 пункта.

Инвесторы воздерживаются от активной торговли в преддверии публикации данных по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в мае составил 8,3% как и в апреле.

Рынки надеются, что данные по инфляции помогут понять, какой может быть дальнейшая монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. В целом, регулятор придерживается ястребиной политики, но излишняя резкость может спровоцировать рецессию экономики.

"ФРС ищет четкие и убедительные доказательства того, что инфляция в США начнет снижаться со своего заоблачного уровня. Все еще принимают желаемое за действительное?", — отметил инвестиционный менеджер Aegon Asset Management Ник Чаттерс (Nick Chatters).