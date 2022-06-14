МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник падают вслед за фондовыми рынками США, инвесторы опасаются дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись снижением на общерыночном пессимизме

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,6% — до 3203,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,53%, до 2032,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,69%, до 20925 пунктов. Японский Nikkei 225 падал на 1,65% — до 26543 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 4,31%, до 6631,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,85%, до 2483,32 пункта.

Инвесторы в Азии переняли настроения американских трейдеров, которые взвешивают перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Рынки полагают, что регулятор резко повысить учетную ставку на фоне высокой инфляции. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая неожиданно ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6% с апрельских 8,3%.

"Хотя ужесточение в условиях рецессии — непростая задача, Федеральная резервная система США должна продемонстрировать готовность повысить процентные ставки более чем на полпроцента на предстоящих заседаниях, если инфляция продолжит удивлять ростом", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Quill Intelligence Даниэля ДиМартино Бут (Danielle DiMartino Booth).