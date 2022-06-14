МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются, это обусловлено как данными о рекордной инфляции в Германии, так и падением американских фондовых бирж, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля укрепляется на торгах во вторник

По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,33% — до 7181,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,93%, до 5966,5 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 13368,27 пункта.

На европейских фондовых рынках во вторник наблюдается отрицательная динамика, чему способствовали статданные по инфляции в Германии — так, потребительские цены в стране, по окончательной оценке, по итогам мая выросли в годовом выражении на 7,9% с 7,4% в апреле. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Федерального статистического бюро страны.

Кроме того, динамике европейских котировок способствовал обвал на американских фондовых биржах. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в случае еще одного повышения учетной ставки Федрезервом США.

По мнению стратега ЕМЕА Тимоти Графа (Timothy Graf), чьи слова приводит агентство Рейтер, фондовые рынки, показывая такую динамику, отражают лишь первое из возможных влияний регуляторов на ужесточение монетарной политики.