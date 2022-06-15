МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики на различных факторах, при этом китайские — растут более чем на 1% после выхода данных о росте промышленного производства в стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскакивает на 1,41%, до 3335,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 2113,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,27%, до 21335 пунктов. Японский Nikkei 225 в то же время снижается на 0,87%, до 26399,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,77%, до 6634,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,97%, до 2443,91 пункта.

На азиатских фондовых рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны, инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы позднее в среду. Большинство аналитиков полагает, что регулятор снова повысит учетную ставку в связи с высокой инфляцией, а это само по себе при прочих равных негативно для всех мировых фондовых рынков, поскольку снижает приток ликвидности.

При этом китайские индексы достигли максимального за три месяца уровня после выхода данных об объеме промышленного производства в стране за май. Показатель вырос на 0,7% в годовом выражении после снижения на 2,9% месяцем ранее.