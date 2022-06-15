МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут более чем на 1% после того, как Европейский центробанк (ЕЦБ) объявил о созыве "внештатного" заседания, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

По состоянию на 12.42 мск британский индекс FTSE 100 растет на 1,26%, до 7277,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,09%, до 6014,84 пункта, немецкий DAX — на 1,25%, до 13483,31 пункта.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ЕЦБ, регулятор проведет специальное заседание позднее в среду, чтобы обсудить текущие рыночные условия.

"Экстренное заседание ЕЦБ в значительной степени направлено на решение проблемы ускоряющейся инфляции", — также приводит агентство слова аналитика Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam).