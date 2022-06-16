Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за фондовыми рынками США
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,25%, до 3313,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 2123,11 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,65%, до 21170,1 пункта. Японский Nikkei 225 растёт на 0,94%, до 26577,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 6611,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,11%, до 2473,92 пункта.
Азиатские инвесторы переняли настроения американских трейдеров. Оптимизму на рынках способствовали некоторые комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на пресс-конференции в среду вечером. Так, глава регулятора заявил, что потребительский рынок в США по-прежнему силен, а экономика растет, несмотря на инфляцию.
Регулятор надеется вернуться в ближайшие годы к росту потребительских цен в пределах 2%.
Кроме того, вырос объём импорта в Японию в мае в годовом выражении до максимального с 1979 года уровня — на 48,9%.
https://1prime.ru/Index/20220616/837185927.html