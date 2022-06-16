МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,25%, до 3313,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 2123,11 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,65%, до 21170,1 пункта. Японский Nikkei 225 растёт на 0,94%, до 26577,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 6611,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,11%, до 2473,92 пункта.

Азиатские инвесторы переняли настроения американских трейдеров. Оптимизму на рынках способствовали некоторые комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на пресс-конференции в среду вечером. Так, глава регулятора заявил, что потребительский рынок в США по-прежнему силен, а экономика растет, несмотря на инфляцию.

Регулятор надеется вернуться в ближайшие годы к росту потребительских цен в пределах 2%.

Кроме того, вырос объём импорта в Японию в мае в годовом выражении до максимального с 1979 года уровня — на 48,9%.