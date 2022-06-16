МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе растут впервые с апреля

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,61% — до 3285,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,37%, до 2106,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 2,17%, до 20845,43 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,16% — до 2451,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,15%, до 6591,1 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,4%, до 26431,2 пункта.

Инвесторы продолжили оценивать итоги очередного заседания Федрезерва. Регулятор ожидаемо повысил ставку до 1,5-1,75% годовых, при этом повышение на 75 базисных пунктов стало первым с ноября 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что вновь ожидает повышения ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов на следующем заседании.

После объявления итогов основные фондовые индексы США завершили торги среды ростом на 1-2,5%, что способствовало росту азиатских бирж.

Рынки обратили внимание и на внутреннюю статистику. Так, импорт в Японию в мае в годовом выражении подскочил сразу на 48,9%, что выше прогноза роста на 43,6%.