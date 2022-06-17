МОСКВА, 17 ию — ПРАЙМ. Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне опасений относительно рецессии, после того как для борьбы с максимальной за десятилетия инфляцией ФРС провела самое существенное повышение ставок с 1994 года, а другие центральные банки мира последовали вслед за американским. Фондовые индексы АТР в основном растут

Ключевой индекс S&P 500 снизился шестой раз за семь сессий. В среду рынки выросли после того, как ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Однако повышение в четверг процентных ставок Швейцарии и Великобритании вернули к жизни опасения, что попытки центральных банков обуздать инфляцию могут привести к резкому замедлению экономического роста или рецессии в ряде стран мира.

"Швейцарцы удивили всех, заявив, что в меньшей степени обеспокоены силой своей валюты и в большей — инфляцией", — говорит Том Хейнлин, инвестиционный стратег-аналитик Ascent Private Wealth Group в Миннеаполисе.

По итогам торгов в четверг Dow Jones Industrial Average упал на 741,46 пункта, или 2,42%, до 29 927,07 пункта. S&P 500 потерял 123,22 пункта, или 3,25%, до 3 666,77 пункта. Nasdaq Composite упал на 453,06, или 4,08%, до 10 646,10 пункта.

Снизились все 11 ключевых секторов S&P.

Акции крупных компаний Amazon.com, Microsoft Corp, Apple Inc и Tesla Inc, относящиеся к акциям роста, потеряли 2,5%-6%, тоже попав по давление роста доходности облигаций США.

Надежды на то, что ФРС сможет добиться мягкой посадки экономики ослабевают, и аналитики Wells Fargo считают, что вероятность рецессии превышает 50%. Среди других банков, также предупреждающих о рисках рецессии, находятся Deutsche Bank и Morgan Stanley.

С начала года S&P 500 потерял 23% и находится на территории медвежьего рынка. DJIA также вот-вот может подтвердить переход на территорию медвежьего рынка.

Индекс волатильности CBOE, также известный как индекс страхов Уолл-стрит, вырос до месячного максимума 35,05.

Количество падающих акций превзошло число растущих на Нью-Йоркской фондовой бирже в соотношении 7,58 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 4,48 к 1.

У индекса S&P зафиксирован один 52-недельный максимум и 99 новых минимумов, а у Nasdaq — семь новых максимума и 779 новых минимумов.