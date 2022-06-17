Фондовые индексы АТР в основном снижаются на опасениях глобальной рецессии
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США на опасениях вокруг ожидаемой рецессии мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,02%, до 3284,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2105,68 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 1,02%, до 21058 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшается на 1,56%, до 26021 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,8%, до 6472,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,51%, до 2438,94 пункта.
Инвесторы опасаются, что меры сдерживания инфляции, которая достигла максимума за четыре десятилетия, могут привести к рецессии в США и других крупных экономиках. Так, американские индексы завершили торговую сессию падением.
В частности, и японский центробанк отметил, что видит в краткосрочной перспективе ускорение инфляции в стране.
"Боль причиняется почти везде, и делиться ею никоим образом не становится лучше", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарии аналитика Mizuho Bank Тана Буна Хена (Tan Boon Heng).
https://1prime.ru/Index/20220617/837202880.html