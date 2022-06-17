МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США на опасениях вокруг ожидаемой рецессии мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР в основном растут

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,02%, до 3284,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2105,68 пункта; гонконгский Hang Seng Index растёт на 1,02%, до 21058 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшается на 1,56%, до 26021 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,8%, до 6472,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,51%, до 2438,94 пункта.

Инвесторы опасаются, что меры сдерживания инфляции, которая достигла максимума за четыре десятилетия, могут привести к рецессии в США и других крупных экономиках. Так, американские индексы завершили торговую сессию падением.

В частности, и японский центробанк отметил, что видит в краткосрочной перспективе ускорение инфляции в стране.

"Боль причиняется почти везде, и делиться ею никоим образом не становится лучше", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарии аналитика Mizuho Bank Тана Буна Хена (Tan Boon Heng).