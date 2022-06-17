МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу частично восстанавливаются после падения примерно на 3% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно

По состоянию на 12.54 мск британский индекс FTSE 100 растет на 1,01%, до 7116,42 пункта, французский CAC 40 — на 1,39%, до 5966,9 пункта, немецкий DAX — на 1,45%, до 13228,9 пункта.

На европейских фондовых рынках в пятницу наблюдается коррекционная динамика после того, как днем ранее котировки упали. Пессимизму на биржах способствовали опасения рецессии мировой экономики из-за "ястребиной" политики центробанков.

Так, в четверг британский центробанк повысил учетную ставку до 1,25% с 1%, а в среду ФРС США впервые с 1994 года повысила свою ставку сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых.

"Беспокойство по поводу предстоящих сложных экономических времен вряд ли исчезнет в ближайшее время", — прокомментировала агентству Рейтер аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).