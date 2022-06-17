МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу растут, предвещая коррекцию на основном фондовом рынке после падения четверга, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы Европы растут днем в пятницу

По состоянию на 15.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,81%, до 30161 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,2%, до 11291,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,99%, до 3707,75 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что рынки откроются коррекционным ростом. Днем ранее индекс DJIA упал на 2,4%, NASDAQ – на 4,1%, S&P 500 – на 3,3%. Такая динамика была вызвана опасениями рецессии из-за "ястребиных" настроений мировых центробанков.

В среду Федрезерв США поднял базовую учетную ставку до 1,5-1,75%, ее рост сразу на 75 базисных пунктов произошел впервые с ноября 1994 года. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл предупредил о повышении ещё в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов на следующем заседании.

Однако, по словам главного инвестиционного директора Credit Suisse Group AG Михаэля Штробэка (Michael Strobaek), которого цитирует агентство Блумберг, возможно, это уже "пик ястребиных настроений", в связи с чем затем вероятно возобновление роста на фондовых рынках.