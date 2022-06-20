МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник коррекционно растут после падения за прошлую торговую неделю более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые индексы США снижаются на опасениях рецессии

По состоянию на 11.12 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,42%, до 7046,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 5895,93 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 13180,43 пункта.

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается коррекционный рост после того, как за прошлую торговую неделю индексы снизились более чем на 4%. Такой динамике способствовали опасения по поводу рецессии мировой экономики из-за ужесточения монетарной политики центробанками, которая происходит в ответ на раскручивающийся маховик инфляции.

Поэтому в среду инвесторы будут ожидать данных об инфляции в Великобритании, которая, по мнению аналитиков, по итогам мая в годовом выражении ускорилась до 9,1% с 9% месяцем ранее.

Кроме того, оптимизму на биржах способствуют акции энергетического сектора. Так, акции Eni, TotalEnergies, Shell, BP дорожают на 1,42%, 0,65%, 1,28% и 1,28% в ожидании продолжения напряжения с поставками.