МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды заметным снижением на опасениях возникновения рецессии в мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

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По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,2%, до 3267,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,28%, до 2119,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 2,56%, до 21008,34 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,74%, до 2342,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 6508,5 пунктов, а японский Nikkei 225 — на 0,37%, до 26149,55 пункта.

В среду биржи АТР закрылись снижением на опасениях о том, что повышение учётных ставок центробанками мира может привести не только к замедлению инфляции, а к рецессии в мировой экономике. Так, ужесточают монетарную политику в США, Великобритании, Швейцарии. А по мнению швейцарского института экономики KOF, США и страны еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году.

"Необходимо бороться с инфляцией, а учитывая, что факторы предложения не демонстрируют признаков ослабления, центральным банкам придется выпустить пар из спроса путем ужесточения кредитно-денежной политики. Превратится ли это замедление в мягкую посадку или рецессию, еще предстоит выяснить", — отметил стратег ING Крис Тёрнер (Chris Turner), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.