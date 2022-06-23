Фондовые индексы АТР в основном растут в рамках коррекции
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут после заметного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,58%, до 3285,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2137,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,18%, до 21257,9 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,18%, до 26195 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 6533,5 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 0,32%, до 2335,33 пункта.
В четверг на азиатских фондовых рынках наблюдается коррекционный рост после того, как торговым днем ранее котировки закрылись заметным снижением, обусловленным опасениями возникновения рецессии в мировой экономике из-за повышения учетных ставок центробанками.
"Рынок теперь признает, что рецессия — это риск, хотя раньше полностью отрицал его", — считает глобальный стратег Rabobank Майкл Эвери (Michael Every), слова которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.
https://1prime.ru/Index/20220623/837268155.html