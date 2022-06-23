МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут после заметного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрыли торги преимущественно ростом котировок

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,58%, до 3285,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2137,28 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,18%, до 21257,9 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,18%, до 26195 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 6533,5 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 0,32%, до 2335,33 пункта.

В четверг на азиатских фондовых рынках наблюдается коррекционный рост после того, как торговым днем ранее котировки закрылись заметным снижением, обусловленным опасениями возникновения рецессии в мировой экономике из-за повышения учетных ставок центробанками.

"Рынок теперь признает, что рецессия — это риск, хотя раньше полностью отрицал его", — считает глобальный стратег Rabobank Майкл Эвери (Michael Every), слова которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.