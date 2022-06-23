МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно ростом в рамках коррекции после вчерашнего падения, свидетельствуют данные торгов.

Токийская фондовая биржа

Азиатские фондовые биржи падают на закрытии торгов среды

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,62%, до 3320,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 2,08%, до 2164,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 1,32%, до 21285 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,22%, до 2314,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,31%, до 6528,4 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 26171,25 пункта.

В четверг биржи АТР закрылись в основном коррекционным ростом после снижения на 0,2-2,5% в среду на фоне опасений о возникновении рецессии мировой экономики. Так, опасения инвесторов обусловлены повышением процентной ставки мировыми центробанками. Также о том, что США и страны еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году отметил швейцарский институт экономики KOF.

"Сейчас мы ожидаем самый агрессивный и синхронизированный цикл ужесточения со стороны мировых центральных банков с 1980-х годов" — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение экономиста Capital Economics Дженнифер МакКеоун (Jennifer McKeown). "Главный вопрос сейчас заключается не в том, нажмут ли центральные банки на тормоза, а в том, что может их остановить", — продолжил экономист.