МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно ростом в рамках коррекции после вчерашнего падения, свидетельствуют данные торгов. Азиатские фондовые биржи падают на закрытии торгов среды

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,62%, до 3320,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 2,08%, до 2164,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 1,32%, до 21285 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,22%, до 2314,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,31%, до 6528,4 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 26171,25 пункта.

В четверг биржи АТР закрылись в основном коррекционным ростом после снижения на 0,2-2,5% в среду на фоне опасений о возникновении рецессии мировой экономики. Так, опасения инвесторов обусловлены повышением процентной ставки мировыми центробанками. Также о том, что США и страны еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году отметил швейцарский институт экономики KOF.

"Сейчас мы ожидаем самый агрессивный и синхронизированный цикл ужесточения со стороны мировых центральных банков с 1980-х годов" — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение экономиста Capital Economics Дженнифер МакКеоун (Jennifer McKeown). "Главный вопрос сейчас заключается не в том, нажмут ли центральные банки на тормоза, а в том, что может их остановить", — продолжил экономист.