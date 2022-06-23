МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг поднимаются, рынки ждут второго выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом, свидетельствуют данные торгов. "СПБ Биржа" планирует запустить неспонсируемые ETF

По состоянию на 16.36 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,4%, до 30605,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 11095,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 3774,38 пункта.

В среду Пауэлл выступал перед банковским комитетом, теперь отчитается перед комитетом по финансовым услугам. Днем ранее глава ФРС заявил, что регулятор по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учетной ставки будет уместным.

В целом мировые центробанки склонны к ужесточению монетарной политики и повышению ставок в целях борьбы с высокой инфляцией. Вместе с этим аналитики опасаются, что такие меры могут стать причиной рецессии в мировой экономике.

Федрезерв в июне повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, и Пауэлл тогда заявлял, что повышение в июле может составить 50-75 базисных пунктов. По данным CME Group, почти 93% аналитиков ожидают, что по итогу июльского заседания учетная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

Инвесторы также обращают внимание на статистику рынка труда в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 18 июня понизилось на 2 тысячи, до 229 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 231 тысячи с 229 тысяч.