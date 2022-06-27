МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы уверенно растут вслед за фондовыми рынками США и Азии, свидетельствуют данные торгов. Британский фондовый рынок повышается в понедельник

По состоянию на 10.44 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,86%, до 7268,5 пункта, французский CAC 40 — также на 0,86%, до 6125,7 пункта, немецкий DAX — на 1,46%, до 13305,86 пункта.

Европейские фондовые индексы переняли положительную динамику американских и азиатских рынков.

Оптимизму инвесторов способствовали ожидания дополнительного экономического роста в Китае в связи со снятием коронавирусных ограничений. Так, власти Шанхая сообщили об отсутствие случаев заражения вирусом впервые за два месяца.

Кроме того, росту котировок способствует удорожание акций энергетических компаний. Акции Eni, TotalEnergies, Shell и BP дорожают на 0,38%, 1,48%, 1,77% и 1,4% соответственно.