МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на снижении ожиданий более "ястребиной" политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы уверенно растут вслед за рынками США и Азии

По состоянию на 15.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,02%, до 31493 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 12152,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 3920 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает на то, что основные торги на американских рынках откроются ростом. Индексы продолжают ралли прошлой недели после нескольких недель снижения, вызванных опасениями рецессии.

Для сдерживания продолжающегося ускорения инфляции мировые центробанки ужесточают монетарную политику, что может иметь негативные последствия для экономики в условиях глобальной геополитической неопределенности. Ранее в июне Федрезерв США принял решение о повышении своей учетной ставки сразу на 75 базисных пунктов, спровоцировав усиление беспокойства инвесторов за экономические перспективы. Действия регуляторов привели к массовым распродажам на фондовых рынках и отказу от риска.

Однако аналитики считают, что реакция рынков была слишком резкой и действия центробанков могут оказаться не такими "ястребиными", как предполагалось раньше.

На этой неделе инвесторы ждут макростатистику по стране. Ожидается, что ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, снизился на 1,5%, как и показала предыдущая оценка.