МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника ростом на ослаблении опасений по поводу ситуации с коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи растут на позитивном внешнем фоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,89%, до 3409,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,22%, до 2243,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,85%, до 22418,97 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,84%, до 2422,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,86%, до 6763,6 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,66%, до 27049,47 пункта.

Во вторник рынки АТР закрыли торги ростом на ослаблении волнений инвесторов об эпидемиологической ситуации в Китае, чреватой замедлением экономики страны. Ранее китайские власти заявляли о вероятном снятии ряда ковидных ограничений.

Так, Китай вдвое сократил время, которое новоприбывшие в страну должны проводить в изоляции, что стало самым большим сдвигом в политике "нулевой терпимости", которая привела страну к изоляции и вызвала экономические опасения.