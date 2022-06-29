МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня прервал четырехдневное ралли, опустившись под давлением акций технологических компаний-тяжеловесов. Свою роль сыграло и то, что индексы Уолл-стрит за ночь резко снизились на опасениях замедления экономического роста. В Японии могут объявить энергетическую тревогу из-за жары

Nikkei по итогам дня снизился на 0,91% до 26 804,60 пункта. Более широкий индекс Topix просел на 0,72% до 1 893,57 пункта.

"Сегодняшнее падение рынка связано исключительно с потерями на Уолл-стрит, которые были вызваны опасениями по поводу потребления, — говорит Сюдзи Хосои, старший стратег Daiwa Securities. — Также настроения ухудшает рост цен на нефть. В глобальном масштабе решение этой проблемы пока не найдено".

Основные индексы Уолл-стрит закрылись с резким понижением, спад затронул многие сектора. Неутешительные данные по потребительскому доверию ослабили оптимизм инвесторов и усилили беспокойство насчет рецессии и приближающегося сезона отчетности.

Самое сильное негативное влияние на Nikkei оказали акции производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron, упавшие на 5,27%. Акции технологического инвестора SoftBank Group подешевели на 1,64%, а телефонной компании KDDI — на 1,89%. В Токио пересмотрели перспективы японской промышленности

Бумаги производителя жидкокристаллических дисплеев Nippon Electric Glass упали на 4,31% и стали одним из главных аутсайдеров Nikkei.

Акции Tokyo Electric Power Holdings подскочили на 5,27% и заняли первое место среди выросших акций в составе Nikkei, после того как премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна будет максимально использовать ядерную энергию и обеспечит достаточное энергоснабжение.

Его замечание прозвучало после того, как жара в Токио побила почти 150-летний июньский рекорд. Власти предупредили, что энергосети работают в напряженном режиме, поэтому городу грозят отключения.

Субиндекс сектора коммунальных услуг вырос на 1,01% и стал лидером среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи. Субиндексы секторов авиаперевозок и железных дорог набрали 0,84% и 0,51%, соответственно.