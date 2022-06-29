МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Японский индекс Nikkei прервал четырехдневное ралли

По состоянию на 10.56 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,5%, до 7285,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,76%, до 6039,69 пункта, немецкий DAX — на 1,3%, до 13058,18 пункта.

Европейские инвесторы переняли настроения на американских рынках. Пессимизму способствует прогноз аналитиков, согласно которому ВВП США в первом квартале, по третьей, окончательной оценке, снизился на 1,5% в пересчете на год. Статистика будет опубликована позднее в среду.

Кроме того, трейдеры сохраняют опасения по поводу рецессии мировой экономики в связи с "ястребиной" политикой центробанков. Во вторник глава Европейского центробанка Кристин Лагард подтвердила намерения регулятора повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов в июле. Она также заявила, что шаг повышения ставки в сентябре будет больше, если потребуется.