Европейские фондовые индексы снижаются вслед за рынками США в среду
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.56 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,5%, до 7285,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,76%, до 6039,69 пункта, немецкий DAX — на 1,3%, до 13058,18 пункта.
Европейские инвесторы переняли настроения на американских рынках. Пессимизму способствует прогноз аналитиков, согласно которому ВВП США в первом квартале, по третьей, окончательной оценке, снизился на 1,5% в пересчете на год. Статистика будет опубликована позднее в среду.
Кроме того, трейдеры сохраняют опасения по поводу рецессии мировой экономики в связи с "ястребиной" политикой центробанков. Во вторник глава Европейского центробанка Кристин Лагард подтвердила намерения регулятора повысить учетную ставку на 25 базисных пунктов в июле. Она также заявила, что шаг повышения ставки в сентябре будет больше, если потребуется.
https://1prime.ru/Index/20220629/837324820.html