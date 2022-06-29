МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в среду на сохранении опасений относительно дальнейшего экономического развития в условиях высоких кредитных ставок, свидетельствуют данные торгов. Индекс Сбера зафиксировал уверенность россиян в курсе рубля

По состоянию на 13.38 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,06%, до 30915 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 11639 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 3816,5 пункта.

Резкое повышение учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может замедлить экономический рост или вовсе повергнуть экономику в рецессию, и инвесторы воздерживаются от приобретения рисковых активов.

На этом фоне участники торгов концентрируют свое внимание на статистике ВВП США, которая будет опубликована позднее, в ходе основных торгов среды. Аналитики ожидают, что по третьей, окончательной, оценке показатель снизился на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

"Кажется, рынок находится в состоянии перетягивания каната между надеждой на то, что мы близки к пику инфляции и ставок, и опасениями, что экономика замедлится и уйдет в рецессию", — отметил аналитик Barclays Bank Plc Эмманюель Ко (Emmanuel Cau), чье мнение приводит агентство Блумберг.