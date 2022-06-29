МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду опускаются после выхода окончательной оценки сокращения ВВП страны в прошлом квартале, увеличивающей степень снижения экономики, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись снижением вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,05%, до 30930,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 11110,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3809 пунктов.

ВВП США в прошлом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, снизился на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики не ожидали пересмотра оценки в 1,5%.

Эти данные подкрепляют опасения инвесторов относительно замедления экономического роста. Однако при этом они также могут вынудить Федрезерв США пересмотреть курс более жесткой монетарной политики.

По словам председателя совета директоров Sanders Morris Harris Джорджа Болла (George Ball), которого цитирует агентство Блумберг, фондовый рынок "еще не достиг дна" и будет продолжать снижаться.