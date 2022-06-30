МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением, инвесторы оценивают вероятность рецессии экономики США, а значит, и снижения роста во всём остальном мире, особняком лишь держались китайские рынки — на внутренней повестке, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы несколько снизились на опасениях за мировую экономику

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1%, до 3398,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,35%, до 2224,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,59%, до 21867,5 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 1,91%, до 2332,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,97%, до 6568,1 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,54%, до 26393,04 пункта.

Инвесторы из Азии в четверг обратили внимание на макростатистику из США. Днем ранее минторг страны сообщил, что, согласно окончательной оценке, ВВП страны снизился на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали сокращения лишь на 1,5%, как показывала вторая оценка. Первая оценка предполагала снижение ВВП США на 1,4%. Таким образом американская статистика подогрела опасения на тему спада мировой экономики.

"Спрос на акции может оставаться приглушенным, по крайней мере, в течение следующих четырех-шести месяцев, пока повышение процентных ставок действует на экономику США", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

При этом китайские индексы выросли за счёт ослабления коронавирусных ограничений, повысившего перспективы восстановления экономики страны.