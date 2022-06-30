МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением, инвесторы оценивают вероятность рецессии экономики США, а значит, и снижения роста во всём остальном мире, особняком лишь держались китайские рынки — на внутренней повестке, свидетельствуют данные торгов.

График "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера

Фондовые биржи Европы несколько снизились на опасениях за мировую экономику

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1%, до 3398,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,35%, до 2224,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,59%, до 21867,5 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 1,91%, до 2332,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,97%, до 6568,1 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,54%, до 26393,04 пункта.

Инвесторы из Азии в четверг обратили внимание на макростатистику из США. Днем ранее минторг страны сообщил, что, согласно окончательной оценке, ВВП страны снизился на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя аналитики ожидали сокращения лишь на 1,5%, как показывала вторая оценка. Первая оценка предполагала снижение ВВП США на 1,4%. Таким образом американская статистика подогрела опасения на тему спада мировой экономики.

"Спрос на акции может оставаться приглушенным, по крайней мере, в течение следующих четырех-шести месяцев, пока повышение процентных ставок действует на экономику США", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

При этом китайские индексы выросли за счёт ослабления коронавирусных ограничений, повысившего перспективы восстановления экономики страны.