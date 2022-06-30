МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы падают более чем на 1% в последний день полугодия на опасениях рецессии экономики страны, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы несколько снизились на опасениях за мировую экономику

По состоянию на 13.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 1,17%, до 30636 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,77%, до 11484,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,45%, до 3766 пункта.

Инвесторы уходят от риска в свете рисков экономического развития США. Инфляция в стране находится на высоком уровне, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) США резко повысила учётную ставку, что может обернуться для экономики рецессией. Так, ВВП США в первом квартале, по окончательной оценке, снизился на 1,6% пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл отметил, что американская экономика может столкнуться с рисками из-за политики Федрезерва, однако борьба с инфляцией остается более приоритетной задачей.

"Рынки обеспокоены ускорением инфляции, пока центральные банки продолжают подчеркивать, что снижение роста потребительских цен является их первостепенной задачей и что на это нужно время. Мы до сих пор не наблюдаем полной капитуляции на рынках, поэтому возможет дальнейший спад", — отметил руководитель глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Позднее в четверг будет также опубликован ряд макроэкономических данных, которые также прояснят экономическое положение страны. Бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о доходах и расходах населения США в мае. Аналитики полагают, что по сравнению с апрелем доходы выросли на 0,5% за отчетный месяц, а расходы — на 0,4%. В то же время министерство труда обнародует данные о числе заявок на пособие по безработице. Аналитики полагают, что показатель за предыдущую неделю снизился на 1 тысячу, до 228 тысяч.