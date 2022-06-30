Фьючерсы на основные американские фондовые индексы падают более чем на 1% на торгах четверга
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы падают более чем на 1% в последний день полугодия на опасениях рецессии экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 1,17%, до 30636 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,77%, до 11484,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,45%, до 3766 пункта.
Инвесторы уходят от риска в свете рисков экономического развития США. Инфляция в стране находится на высоком уровне, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) США резко повысила учётную ставку, что может обернуться для экономики рецессией. Так, ВВП США в первом квартале, по окончательной оценке, снизился на 1,6% пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл отметил, что американская экономика может столкнуться с рисками из-за политики Федрезерва, однако борьба с инфляцией остается более приоритетной задачей.
"Рынки обеспокоены ускорением инфляции, пока центральные банки продолжают подчеркивать, что снижение роста потребительских цен является их первостепенной задачей и что на это нужно время. Мы до сих пор не наблюдаем полной капитуляции на рынках, поэтому возможет дальнейший спад", — отметил руководитель глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Позднее в четверг будет также опубликован ряд макроэкономических данных, которые также прояснят экономическое положение страны. Бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о доходах и расходах населения США в мае. Аналитики полагают, что по сравнению с апрелем доходы выросли на 0,5% за отчетный месяц, а расходы — на 0,4%. В то же время министерство труда обнародует данные о числе заявок на пособие по безработице. Аналитики полагают, что показатель за предыдущую неделю снизился на 1 тысячу, до 228 тысяч.
https://1prime.ru/Index/20220630/837343058.html