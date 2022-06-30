МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает в ходе последних торгов полугодия, день задал "Газпром" и решение его акционеров о невыплате дивидендов за прошлый год, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Акции "Газпрома" обвалились на новостях о дивидендах

Индекс Мосбиржи к 15.17 мск падает на 5,46%, до 2248,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,66%, до 1347,13 пункта. Минимально же основной индикатор фондового рынка РФ опускался сегодня до 2184,71 пункта – на этих значениях он был в последний раз 26 апреля.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет в то же время 69 копеек, опускаясь до 52,55 рубля, курс евро снижается на 1,60 рубля, до 54,40 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине дня находился в значительном минусе, ощутив шок после отказа акционеров "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021 год", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения котировок — акции "Газпрома" (-26,79%), Petropavlovsk (-7,89%), Polymetal (-6,37%), Сбербанка (-3,46%), расписки Okey (-6,08%), VK (-4,57%), Ozon (-5,3%).

"Собрание акционеров "Газпрома" в четверг неожиданно для большинства участников рынка отказалось от выплаты дивиденды за 2021 год, посчитав их нецелесообразными в текущей ситуации, в том числе ввиду необходимости выплаты повышенных налогов", — поясняет Кожухова. Мосбиржа планирует увеличить количество доступных для сделок валютных пар

Правительство ранее предложило увеличить НДПИ для "Газпрома" на 416 миллиардов рублей, а в четверг этот вопрос будет рассматриваться в Госдуме, добавила Кожухова.

Она добавила, что на этой новости котировки акций компании теряли более 30%, опускаясь до 200 рублей, впервые с зимы.

Лидеры роста стоимости — акции "Самолета" (+3,27%), "Иркута" (+9,3%) и "Лукойла" (+0,2%).

Аналитики компании "Фридом финанс" обращают внимание на бумаги "Иркута", которые дорожают на фоне снятия минфином США части ограничений в отношении российских авиакомпаний. Американские корпорации получат право на проведение сделок в том числе с компанией "Иркут", если самолеты будут зарегистрированы за пределами РФ, а переданные технологии будут использоваться только в гражданской авиации, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Высокие цены на сырье остаются чуть ли не единственным фактором, защищающим рублевые активы от обесценивания", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Газпром" остается одной из самых привлекательных компаний на российском рынке за счет роста цен на сырье, а следовательно, сегодняшнее падение в ближайшие месяцы закроется, сейчас стоит придерживаться ориентира в районе 250 рублей за акцию, добавляет Андрей Эшкинин из компании "Алор брокер".

"Крупнейшие банковские компании продолжают вчерашнюю коррекцию, и пока признаков для завершения коррекции нет, акции банковского сектора продолжат снижаться (в цене — ред.) до конца недели. Вероятно, индекс Московской биржи сегодня закроется в районе 2220–2280 пунктов и до конца недели продолжит свое движение в боковике", — прогнозирует эксперт.