МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в первый день нового полугодия, следуя за американскими биржами, а также на макростатистике из Японии, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе близки к отметке в $1600 за тысячу кубов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,32%, до 3387,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,21%, до 2219,41 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 1,17%, до 2305,42 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,73%, до 25935,62 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,43%, до 6539,9 пунктов. Гонконгский Hang Seng Index закрыт по случаю выходного дня, по итогам последних торгов, проводившихся в четверг, он снизился на 0,62%, до 21,859,79 пункта.

В пятницу трейдеры обратили внимание на биржи США, закрывшиеся снижением из-за опасений по поводу рецессии и инфляции: Dow Jones снизился на 0,82%, NASDAQ — на 1,33%, S&P 500 — на 0,88%.

"Инвесторы считают, что "инфляционный шок" сейчас стал консенсусом", — приводит агентство Блумберг мнение стратегов Merrill Lynch. Также они добавили, что в то время как ожидания агрессивного повышения учётной ставки Федеральной резервной системой уже достигли пика, инфляционные ожидания — не достигли.

Также на азиатских индексах негативно отразился отчет центробанка Японии — "Tankan". Согласно этому отчету, квартальный основной индекс для крупных производителей составил 9, хотя в прошлом квартале он был равен 14. Поэтому японский индекс стал лидером падения.