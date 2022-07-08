Американские фондовые индексы снижаются на 0,5-1% на фоне данных по рынку труда в стране
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после выхода данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,45%, до 31243,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,12%, до 11492,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 3872,92 пункта.
Безработица в США в июне ожидаемо сохранилась на уровне мая в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 372 тысячи вместо ожидаемого роста на 268 тысяч.
Больший, чем ожидался, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны обычно считается позитивным фактором для рынков. Однако сейчас инвесторы рассматривают это как сигнал о том, что Федрезерв США сможет продолжить более агрессивные действия в монетарной политике для сдерживания ускорения инфляции.
Для понимания дальнейшей стратегии регулятора важны также данные о годовой инфляции в США по итогам июня, которая, согласно прогнозам аналитиков, ускорилась до 8,7% с 8,6% в мае.
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