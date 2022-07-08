МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после выхода данных по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов. Американские фондовые индексы показали рост на фоне рыночного оптимизма

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,45%, до 31243,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,12%, до 11492,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 3872,92 пункта.

Безработица в США в июне ожидаемо сохранилась на уровне мая в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 372 тысячи вместо ожидаемого роста на 268 тысяч.

Больший, чем ожидался, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны обычно считается позитивным фактором для рынков. Однако сейчас инвесторы рассматривают это как сигнал о том, что Федрезерв США сможет продолжить более агрессивные действия в монетарной политике для сдерживания ускорения инфляции.

Для понимания дальнейшей стратегии регулятора важны также данные о годовой инфляции в США по итогам июня, которая, согласно прогнозам аналитиков, ускорилась до 8,7% с 8,6% в мае.