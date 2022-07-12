Азиатские фондовые индексы в основном снизились на сохранении опасений вокруг Китая во вторник
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном снижением, ситуация вокруг коронавируса в Китае продолжает поддерживать опасения по поводу перспектив экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,97% — до 3281,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,45%, до 2155,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,32%, до 20844,74 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,96%, до 2317,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,06%, до 6606,3 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,77%, до 26336,66 пункта.
В КНР наблюдаются новые вспышки коронавириса, что приводит к ужесточению карантинных ограничений и в свою очередь вызывает беспокойство участников торгов по поводу перспектив экономики. Так, в понедельник семидневный локдаун был введен в специальном административном районе Макао. Число заболевших растет в Шанхае, одном из крупнейших городов страны, что также вызывает опасения введения новых ограничений.
Инвесторы ожидают начала сезона финансовой отчетности, который традиционно стартует с крупных американских банков. В четверг свои отчеты опубликуют JP Morgan Chase и Morgan Stanley, в пятницу — Citigroup и Wells Fargo. Трейдеры будут обращать особое внимание на прогнозы, учитывая риски рецессии.
Рынки также будут следить за статистикой по инфляции в США, которая выйдет в среду. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее. Показатель может обновить рекорд декабря 1981 года.
https://1prime.ru/Index/20220712/837459970.html