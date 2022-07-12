МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном снижением, ситуация вокруг коронавируса в Китае продолжает поддерживать опасения по поводу перспектив экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снизились на фоне статистики из Германии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,97% — до 3281,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,45%, до 2155,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,32%, до 20844,74 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,96%, до 2317,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,06%, до 6606,3 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,77%, до 26336,66 пункта.

В КНР наблюдаются новые вспышки коронавириса, что приводит к ужесточению карантинных ограничений и в свою очередь вызывает беспокойство участников торгов по поводу перспектив экономики. Так, в понедельник семидневный локдаун был введен в специальном административном районе Макао. Число заболевших растет в Шанхае, одном из крупнейших городов страны, что также вызывает опасения введения новых ограничений.

Инвесторы ожидают начала сезона финансовой отчетности, который традиционно стартует с крупных американских банков. В четверг свои отчеты опубликуют JP Morgan Chase и Morgan Stanley, в пятницу — Citigroup и Wells Fargo. Трейдеры будут обращать особое внимание на прогнозы, учитывая риски рецессии.

Рынки также будут следить за статистикой по инфляции в США, которая выйдет в среду. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6% месяцем ранее. Показатель может обновить рекорд декабря 1981 года.