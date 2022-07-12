МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно опускаются во вторник на усилении опасений за развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР в основном снизились на закрытии торговой сессии вторника

По состоянию на 16.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,48%, до 30990 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет — на 0,39%, до 11928,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 уменьшается — на 0,23%, до 3847,75 пункта.

Во вторник инвесторы продолжают отказываться от риска на фоне сохранения опасений вокруг развития мировой экономики. Так, опасения усилились на фоне статистики из Европы. Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 53,8 пункта с минус 28 пунктов в июне, что является самым низким уровнем с декабря 2011 года. При этом аналитики ожидали снижения лишь до минус 38,3 пункта.

Также продолжает вызывать опасения за мировую экономику ситуация с коронавирусом в Китае.

Кроме того, негативное влияние на американские фьючерсы оказывает укрепление доллара, так как рост индекса является угрозой снижения доходов американских компаний. Это связано с тем, что при укреплении доллара продажи за рубежом оборачиваются меньшим количеством долларов. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,03%, до 108,05 пункта.

"Фьючерсы немного снизились после разочаровывающих экономических данных из Европы и на фоне очередного роста доллара", — приводит агентство Market Watch мнение президента Sevens Report Тома Эссе (Tom Essaye).