МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга снижением более чем на 1% на общемировом пессимизме, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись без единой динамики

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,63%, до 7039,81 пункта, французский CAC 40 — на 1,41%, до 5915,41 пункта, немецкий DAX — на 1,86%, до 12519,66 пункта.

Европейские рынки снизились в четверг под давлением опасений глобальной рецессии, которые также способствовали падению американских индексов. Такая тенденция определяется ожиданиями более резкого повышения учетной ставки Федрезервом США для борьбы с инфляцией.

По итогам июня годовая инфляция в США ускорилась до рекордных с ноября 1981 года 9,1% с 8,6% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь до 8,8%.

"Мы по-прежнему скептически относимся к тому, что ФРС США сможет одновременно нормализовать свой баланс, сдержать инфляцию и избежать серьезных сбоев на рынке", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный директор Treasury Partners Ричард Саперштейн (Richard Saperstein).