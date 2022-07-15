МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики в конце нестабильной недели, инвесторы продолжают оценивать существующие риски для мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР растут в рамках коррекции

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,24% — до 3273,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,03%, до 2193,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,22%, до 20498 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,18% — до 2326,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,6%, до 26802,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,73%, до 6601,8 пункта.

Текущая неделя отметилась значительной волатильностью, вызванной рядом факторов. Сильные опасения вызывали и коронавирусные ограничения в Китае, поскольку они негативно отражаются на экономике страны. Об этом свидетельствуют последние данные статистики – ВВП КНР во втором квартале уменьшился на 2,6% в годовом выражении и вырос на 0,4% в квартальном. Оба показателя оказались хуже прогнозов.

Трейдеры также оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне рекордной инфляции в стране. Инвесторов беспокоит возможность более агрессивного повышения ставок регулятора, которое может спровоцировать рецессию. Однако, как отмечают некоторые аналитики, риски замедления американской экономики снизились.

"Покупатели пытаются найти любые очаги оптимизма. Прогнозы об экономических условиях от крупных американских банков указывают на неизбежное замедление (экономики – ред.), но это сопровождается снижением рисков серьезной рецессии в США, поскольку расходы потребителей и рынок труда страны остаются сильными", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).