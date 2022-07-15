МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу поднимаются в ожидании финансовой отчетности Citigroup и Wells Fargo, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются на торгах четверга

По состоянию на 13.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,24%, до 30 676 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 11 817,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 3 800,25 пункта.

На текущей неделе стартовал новый сезон корпоративной отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Позднее в пятницу до открытия основных торгов в США свои финпоказатели по итогам квартала опубликуют Citigroup и Wells Fargo.

В четверг свои отчеты опубликовали Morgan Stanley и JPMorgan Chase. Показатели скорректированной прибыли на акцию и выручки за второй квартал оказались слабее прогнозов рынков, в результате акции банков подешевели на 0,4% и 3,5% соответственно.

Рынки также ожидают макростатистику по США. Так, позднее в пятницу станут известны данные по розничным продажам в стране, а также по промышленному производству. Аналитики полагают, что розничные продажи в США в июне в месячном выражении выросли на 0,8%, промпроизводство — на 0,1% к маю.