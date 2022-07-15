МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут более чем на 1% на статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрыли торги в основном снижением

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,64% — до 31132,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,01%, до 11366,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,31%, до 3839,92 пункта.

В конце рабочей недели американские инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных по стране. Так, объем розничных продаж в США в июне вырос на 1% по сравнению с маем. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 0,8%.

Далее были опубликованы данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающих степень доверия домохозяйств к экономике США. Так, показатель, по предварительной оценке, в июле вырос до 51,1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 49,9 пункта.