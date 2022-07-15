МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы ростом на 2-3% после двухдневного снижения, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе снизились к закрытию торгов в пятницу

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,69%, до 7159,01 пункта, французский CAC 40 — на 2,04%, до 6036 пунктов, немецкий DAX — на 2,76%, до 12864,72 пункта.

Европейский котировки восстановились в пятницу после того, как в предыдущие две торговые сессии заметно снизились. Такой динамике способствовали ожидания мировой рецессии в случае резкого повышения учетной ставки Федрезевом США.

Во вторник вечером после выхода статданных о рекордной инфляции в США большинство аналитиков прогнозировали, что ФРС США повысит базовую процентную ставку на 100 базисных пункта, до 2,5-2,75% годовых. Такой сценарий окутал рынки пессимизмом, поскольку инвесторы предполагали увеличение риска рецессии.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статданные по еврозоне, опубликованные ранее в пятницу. Так, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае сократился до 26,3 миллиарда евро с 32,4 миллиарда в апреле. Аналитики ожидали дефицита на уровне 31,7 миллиарда евро.