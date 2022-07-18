МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают рост вслед за динамикой из США, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса в регионе, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно

По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,49% — до 3276,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 1,48%, до 2191,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,64%, до 20833,4 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,65% — до 2369,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,8%, до 6658,3 пункта.

Японский рынок в понедельник закрыт в связи с выходным днем. В пятницу японский Nikkei 225 поднялся на 0,54%, до 26788,47 пункта.

Американские фондовые индексы в пятницу показали рост в среднем на 2% на фоне в целом сильной макростатистики, что отражается на торгах в Азии.

Так, розничные продажи в США в июне выросли в месячном выражении на 1% при прогнозе роста на 0,8%. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле неожиданно вырос — до 51,1 пункта с июньских 50 пунктов, ожидалось снижение до 49,9 пункта.

"В целом сильная статистика из США ослабила опасения по поводу надвигающейся рецессии, но это также вряд ли укрепит ожидания по повышению ставки Федрезервом на 100 базисных пунктов", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Ситуация вокруг коронавируса в АТР, особенно в Китае, при этом несколько сдерживает рост индексов. Ужесточение коронавирусных ограничений может отразиться на ожиданиях относительно восстановления экономики страны, усиливая опасения рецессии.