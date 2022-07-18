МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост за счет склонности к риску на мировых рынках, динамику поддерживают также энергетический и металлургический секторы на фоне роста цен на сырье, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на опасениях по инфляции

По состоянию на 11.10 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,37% — до 7257,12 пункта, французский CAC 40 — на 1,1%, до 6102,24 пункта, немецкий DAX — на 1,11%, до 13007,26 пункта.

Европейские индексы поднимаются на фоне общего роста мировых бирж. Так, основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в пятницу в среднем на 2%, азиатские показывают в понедельник рост на 1-2%.

Удорожание сырьевых товаров также поддерживает торги в регионе: нефть дорожает на 2,8%, медь — на 3%. Нефтегазовый сектор Европы растет на 3,2%, металлургический — на 2,6%. В результате акции британской BP дорожают на 3,2%, Shell — на 3,7%, Equinor — на 3,4%; бумаги Glencore растут в цене на 4%, Anglo American — на 3,4%, BHP Billiton Ltd — на 3,1%.

Инвесторы при этом продолжают ожидать решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, которое будет озвучено в четверг, 21 июля. Аналитики полагают, что регулятор поднимет ставку впервые с 2011 года на фоне рекордной инфляции — на 25 базисных пунктов.

"С учетом того, что каждая публикация новых данных вызывала новый испуг, осторожное повышение ЕЦБ на четверть (процентного — ред.) пункта может привести к чувству разочарования", — приводит агентство Франс Пресс мнение экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski).