Фондовые биржи Европы растут на общей склонности к риску
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост за счет склонности к риску на мировых рынках, динамику поддерживают также энергетический и металлургический секторы на фоне роста цен на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.10 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,37% — до 7257,12 пункта, французский CAC 40 — на 1,1%, до 6102,24 пункта, немецкий DAX — на 1,11%, до 13007,26 пункта.
Европейские индексы поднимаются на фоне общего роста мировых бирж. Так, основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в пятницу в среднем на 2%, азиатские показывают в понедельник рост на 1-2%.
Удорожание сырьевых товаров также поддерживает торги в регионе: нефть дорожает на 2,8%, медь — на 3%. Нефтегазовый сектор Европы растет на 3,2%, металлургический — на 2,6%. В результате акции британской BP дорожают на 3,2%, Shell — на 3,7%, Equinor — на 3,4%; бумаги Glencore растут в цене на 4%, Anglo American — на 3,4%, BHP Billiton Ltd — на 3,1%.
Инвесторы при этом продолжают ожидать решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, которое будет озвучено в четверг, 21 июля. Аналитики полагают, что регулятор поднимет ставку впервые с 2011 года на фоне рекордной инфляции — на 25 базисных пунктов.
"С учетом того, что каждая публикация новых данных вызывала новый испуг, осторожное повышение ЕЦБ на четверть (процентного — ред.) пункта может привести к чувству разочарования", — приводит агентство Франс Пресс мнение экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski).
https://1prime.ru/Index/20220718/837519807.html