МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, во вторник опускаются, инвесторы переключили внимание на перспективы мировой экономики, ожидая продолжения сезона отчетности и заседаний мировых ЦБ, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР выросли вслед за американскими рынками

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29% — до 3268,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2187,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,15%, до 20607 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,32% — до 2367,66 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сокращался на 0,58%, до 6648,1 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,69%, до 26973,5 пункта.

"Новости отображают ухудшающуюся картину прогноза для крупных компаний на фоне опасений по росту мировой экономики. Трейдеры будут пристально следить за продолжающимся сезоном отчетности, чтобы увидеть признаки того, как компании проявляют себя в условиях слабеющей экономики", — заявил трейдер ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

На текущей неделе начинается новая серия заседаний крупных центробанков, уже в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, поднимет ключевую ставку — впервые с 2011 года. Федеральная резервная система (ФРС) США проведет заседание на следующей неделе и, как прогнозируется, поднимет ставку в четвертый раз подряд.

Мировые ЦБ склонны к повышению ставок на фоне высокой инфляции, и трейдеры опасаются, что такие меры могут привести к рецессии. При этом позднее во вторник европейское статагентство Евростат, как прогнозируют эксперты, подтвердит оценку ускорения инфляции в еврозоне в июне до рекордных 8,6%.

Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае поддерживает опасения по поводу одной из крупнейших экономик мира. Рынки опасаются, что ужесточение карантинных ограничений повлияет на перспективы роста экономики страны. Как стало известно ранее в июле, ВВП КНР во втором квартале вырос лишь на 0,4% год к году, хотя аналитики прогнозировали рост на 1%.