МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются, инвесторы оценивают новости о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) обсуждает повышение ставки на 50 базисных пунктов на заседании в четверг, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы закрылись ростом на улучшении настроений на рынках

По состоянию на 12.26 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1% — до 7224,15 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,37%, до 6069,23 пункта, немецкий DAX — на 0,21%, до 12932,54 пункта.

Очередное заседание ЕЦБ состоится в четверг, и рынки ожидают повышения ключевой ставки регулятором на 25 базисных пунктов, о чем центробанк заявлял в июне. Повышение может стать первым с 2011 года.

Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что центробанк может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов. Такие новости поддержали курс евро, поскольку традиционно повышение ставки способствует укреплению национальной валюты, что, в свою очередь, снижает относительный доход европейских компаний-экспортеров и сдерживает фондовые рынки.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику по еврозоне. Ранее Евростат сообщил, что годовая инфляция еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных 8,6% с 8,1% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозом и предварительной оценкой.

Британский индекс при этом поддерживается внутренней макростатистикой. Так, безработица в Великобритании в марте-мае осталась на уровне февраля-апреля в 3,8%, хотя ожидался рост до 3,9%.