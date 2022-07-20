МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно растут, инвесторы ожидают возобновления поставок газа из России в Европу, свидетельствуют данные торгов. Reuters: поставки газа по "Северному потоку" возобновятся в четверг

По состоянию на 10.50 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,39% — до 7323,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 6213,37 пункта, немецкий DAX снижался на символические 0,02%, до 13305,11 пункта.

На европейских фондовых рынках в среду наблюдается в целом положительная динамика, поскольку инвесторы надеются на возобновление поставок российского газа в Европу в скором времени.

Ранее, во вторник, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся вовремя — в четверг. "Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля.

Оптимизм рынков не смогли подавить данные по годовой инфляции в Великобритании, которая по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.