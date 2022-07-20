МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ведущий фондовый индекс Великобритании достиг максимума за три недели при поддержке акций нефтяных и добывающих компаний. Инвесторы рассчитывают на аномально крупное повышение процентных ставок Банком Англии на следующей неделе в свете того, что инфляция, по последним данным, достигла нового максимума за 40 лет. Фондовые индексы Европы закрылись ростом на общерыночной динамике

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,6% до максимума с 20 июня. Наибольшую поддержку оказали акции, связанные с сырьевыми товарами, например Shell, BP и Rio Tinto.

Как показали официальные данные, потребительские цены в Великобритании в июне выросли в годовом выражении на 9,4%, что является максимальными темпами с 1982 года. Это повысило вероятность повышения ставок в августе на 50 б. п..

Акции рекламной компании WPP выросли на 2,7% на фоне отчета конкурирующей американской фирмы Omnicom Group, чьи результаты превзошли ожидания.

Индекс компаний средней капитализации, ориентированный на внутренний рынок, повысился на 0,3%, тоже достигнув максимума за три недели.

Акции Royal Mail упали на 2,9%. Компания по доставке почты и посылок сообщила о снижении квартальной выручки в британском подразделении на 11,5% на фоне спада в сегменте писем и сокращения онлайн-покупок из-за инфляции.